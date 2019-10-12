روشة عرفها.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كانت مبادرة رابطة قطر المخصصة للنظام الاساسي تهدف اساساً لتصفية النفوس وتوحيد الصف المريخي وتقريب وجهات النظر والعمل لصالح كيان عظيم يفترض ان يجمع الناس على المحبة والاحترام.

* ثم بعد كل ذلك يأتي شأن النظام الاساسي.

* ولكن للأسف.

* حضر بعضنا يحمل بين جوانحه كل ما حملته نفس يعقوب.

* فانحرف النقاش والحديث والتناول عن هدفه الاساسي.

* وبانت انياب الكيمان المتصارعة.

* وضاعت ست ساعات من زمن المريخ الغالي في امور لا تعدو ان تكون هطرقة وبس.

* قصتنا كانت كيف ننقح النظام الاساسي وكيف الطريق لاجازته.

* وبقت القصة انصرافية.

* دلفنا لمن يشرف على الجمعية واختلفنا حول ذلك.

* ايهما الاهم.

* من يشرف ام كيف يجاز؟؟؟

* وعاد الناس لمنطق جلوس الادارة القانونية مع لجنة التعديلات للوصول للصورة الاخيرة التي تقدم للجمعية العمومية التي تختص بالاجازة.

* طيب ما كان من الاول.

* من الاساس لماذا تجاوزنا الادارة القانونية؟

* مع العلم.

* ان مقترح التعديلات به مجموعة من المخالفات للنظام الاساسي للاتحاد ولموجهات الفيفا مخجلة.

* ولا تعبر الا عن جهل كبير بتلك المرجعيات.

* يعني حتى طبيبنا كانت تعوذه المعلومات الطبية التي تعينه على التشخيص السليم ليعالج المرض.

* ده طبعاً ان كان هناك مرض.

* ومن الاشياء المضحكة ذكر عبارة تمجد التعديلات وتنسب لها حكاية اهلية مريخاب المهجر ومريخاب الولايات للعضوية.

* وهو امر لاول مرة في تاريخ للمريخ والاندية السودانية يدون في النظام الاساسي.

* وشروط نيل العضوية تثبت ذلك.

* فلماذا يذكر ذلك وينسب لناس لا دخل لهم في الاتيان به.

* مع العلم بأن حتى واضعى المسودة لا ينسب ذلك الفضل لهم.

* لأنه واحدة من الموجهات الملزمة للانظمة الاساسية الجديدة ومطلب فيفاوي.

* المهم.

* شخصياً خرجت من تلك الجلسة بأن عضوية المريخ تتمتع بشباب في قمة الوعي لا يساقون كالانعام.

* وهذا هو المكسب والمقصد النبيل.

* فبعد الثورة يجب ان يتغير الكثير تغييراً ايجابياً.

* فزمن الغتغيت والدسديس انتهى.

* وزمن التعيين وزولي وزولك قد ولى.

* وزمن المفوضية التي يخرج الامر عن يدها وزمن الوزارة الولائية التي تصدر قرارات التعيين كيفما شاءت وفقاً لتوجيهات امانة الشباب زمن قد اندثر.

* والرأي عندي.

* اتفقوا ما اتفقوا المسودة جايزنها.

* وبعد داك المجلس البجي يغير الدايرو بالقانون.

* قصة النظام الاساسي دي طالت.

* والفيصل الجمعية العمومية.

* المهم.

* روشا عرفها.

* من بدري قلب على الكسكتة.

* وبدت النقاط تطير بالجملة والحتة.

* وكمان ظهرت المجموعات.

* مجموعة الزنطور لا فيها توقع ولا احتمال.

* نتائج مبارياتها كلها واضحة ومعروفة مسبقاً.

* فاذا كان الهلال يحصل على نقطه من تسعة في الممتاز.

* تتوقعوا منو الحصول على كم نقطة من تسعتين.

* تسعة مباريات في الأرض.

* وتسعة مباريات خارج الارض.

* رغم انو الاهلي القاهري يقتنع بأن كل الاراضي مصر.

* والنجم الساحلي اسد في سوسة واسد في ارض الفرق الهزيلة ذات العافية المدسوسة.

* حقو يا فطومة تعرفيها زي روشا.

* وتصدري بيان تقولي فيهو الهلال عامل فتحية تقوية لاواصر الصداقة والخوة مع الاخوة العرب والافارقة.

* معقولة بس.

* النيسان من كادوقلي لي عطبرة وقشة ما تعتر ليهو؟؟؟

* المهم.

* فرق الممتاز تستعجل لقاء الهلال لحصد النقاط المضمونة.

* لكن بصراحة.

* قون هلال كادوقلي الاول احلى من قون الامل الاول.

* وقون اهلي عطبرة التاني احلى من قون ميسي في اشبيلية.

* ايها الاهلة.

* انسوا موضوع المجموعات.

* واجتهدوا في الممتاز عشان ما تنزلوا وتوحشونا.

* ايها الناس.

* ان تنصروا الله ينصركم.

* اها.

* نجي لي شمارات والي الخرتوم.

* والينا.

* دائماً نحنا الاول.

* اول امرأة قاضي كانت هيلنا.

* اول برلمانية بتنا يا والينا.

* والآن اول رئيسة قضاء سبق اتسجل لينا.

* لكن باقي ليك ما في تناقض يا والينا.

* في بلد ترأس القضاء فيه امرأة.

* وفي نفس البلد شرعاً لا تقبل شهادة المرأة.

* الا لو معاها مرة تانية عسى ان تنسى احداهن يا والينا.

* التناقض ده شين ما عندو شبهاً بينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: احب الشعب البقتنع بأنو المرأة كل المجتمع وانها مبدعة وخلاقة وتستطيع قيادة القندران.

والى لقاء.

سلك