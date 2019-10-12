روشة عرفها.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* كانت مبادرة رابطة قطر المخصصة للنظام الاساسي تهدف اساساً لتصفية النفوس وتوحيد الصف المريخي وتقريب وجهات النظر والعمل لصالح كيان عظيم يفترض ان يجمع الناس على المحبة والاحترام.
* ثم بعد كل ذلك يأتي شأن النظام الاساسي.
* ولكن للأسف.
* حضر بعضنا يحمل بين جوانحه كل ما حملته نفس يعقوب.
* فانحرف النقاش والحديث والتناول عن هدفه الاساسي.
* وبانت انياب الكيمان المتصارعة.
* وضاعت ست ساعات من زمن المريخ الغالي في امور لا تعدو ان تكون هطرقة وبس.
* قصتنا كانت كيف ننقح النظام الاساسي وكيف الطريق لاجازته.
* وبقت القصة انصرافية.
* دلفنا لمن يشرف على الجمعية واختلفنا حول ذلك.
* ايهما الاهم.
* من يشرف ام كيف يجاز؟؟؟
* وعاد الناس لمنطق جلوس الادارة القانونية مع لجنة التعديلات للوصول للصورة الاخيرة التي تقدم للجمعية العمومية التي تختص بالاجازة.
* طيب ما كان من الاول.
* من الاساس لماذا تجاوزنا الادارة القانونية؟
* مع العلم.
* ان مقترح التعديلات به مجموعة من المخالفات للنظام الاساسي للاتحاد ولموجهات الفيفا مخجلة.
* ولا تعبر الا عن جهل كبير بتلك المرجعيات.
* يعني حتى طبيبنا كانت تعوذه المعلومات الطبية التي تعينه على التشخيص السليم ليعالج المرض.
* ده طبعاً ان كان هناك مرض.
* ومن الاشياء المضحكة ذكر عبارة تمجد التعديلات وتنسب لها حكاية اهلية مريخاب المهجر ومريخاب الولايات للعضوية.
* وهو امر لاول مرة في تاريخ للمريخ والاندية السودانية يدون في النظام الاساسي.
* وشروط نيل العضوية تثبت ذلك.
* فلماذا يذكر ذلك وينسب لناس لا دخل لهم في الاتيان به.
* مع العلم بأن حتى واضعى المسودة لا ينسب ذلك الفضل لهم.
* لأنه واحدة من الموجهات الملزمة للانظمة الاساسية الجديدة ومطلب فيفاوي.
* المهم.
* شخصياً خرجت من تلك الجلسة بأن عضوية المريخ تتمتع بشباب في قمة الوعي لا يساقون كالانعام.
* وهذا هو المكسب والمقصد النبيل.
* فبعد الثورة يجب ان يتغير الكثير تغييراً ايجابياً.
* فزمن الغتغيت والدسديس انتهى.
* وزمن التعيين وزولي وزولك قد ولى.
* وزمن المفوضية التي يخرج الامر عن يدها وزمن الوزارة الولائية التي تصدر قرارات التعيين كيفما شاءت وفقاً لتوجيهات امانة الشباب زمن قد اندثر.
* والرأي عندي.
* اتفقوا ما اتفقوا المسودة جايزنها.
* وبعد داك المجلس البجي يغير الدايرو بالقانون.
* قصة النظام الاساسي دي طالت.
* والفيصل الجمعية العمومية.
* المهم.
* روشا عرفها.
* من بدري قلب على الكسكتة.
* وبدت النقاط تطير بالجملة والحتة.
* وكمان ظهرت المجموعات.
* مجموعة الزنطور لا فيها توقع ولا احتمال.
* نتائج مبارياتها كلها واضحة ومعروفة مسبقاً.
* فاذا كان الهلال يحصل على نقطه من تسعة في الممتاز.
* تتوقعوا منو الحصول على كم نقطة من تسعتين.
* تسعة مباريات في الأرض.
* وتسعة مباريات خارج الارض.
* رغم انو الاهلي القاهري يقتنع بأن كل الاراضي مصر.
* والنجم الساحلي اسد في سوسة واسد في ارض الفرق الهزيلة ذات العافية المدسوسة.
* حقو يا فطومة تعرفيها زي روشا.
* وتصدري بيان تقولي فيهو الهلال عامل فتحية تقوية لاواصر الصداقة والخوة مع الاخوة العرب والافارقة.
* معقولة بس.
* النيسان من كادوقلي لي عطبرة وقشة ما تعتر ليهو؟؟؟
* المهم.
* فرق الممتاز تستعجل لقاء الهلال لحصد النقاط المضمونة.
* لكن بصراحة.
* قون هلال كادوقلي الاول احلى من قون الامل الاول.
* وقون اهلي عطبرة التاني احلى من قون ميسي في اشبيلية.
* ايها الاهلة.
* انسوا موضوع المجموعات.
* واجتهدوا في الممتاز عشان ما تنزلوا وتوحشونا.
* ايها الناس.
* ان تنصروا الله ينصركم.
* اها.
* نجي لي شمارات والي الخرتوم.
* والينا.
* دائماً نحنا الاول.
* اول امرأة قاضي كانت هيلنا.
* اول برلمانية بتنا يا والينا.
* والآن اول رئيسة قضاء سبق اتسجل لينا.
* لكن باقي ليك ما في تناقض يا والينا.
* في بلد ترأس القضاء فيه امرأة.
* وفي نفس البلد شرعاً لا تقبل شهادة المرأة.
* الا لو معاها مرة تانية عسى ان تنسى احداهن يا والينا.
* التناقض ده شين ما عندو شبهاً بينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: احب الشعب البقتنع بأنو المرأة كل المجتمع وانها مبدعة وخلاقة وتستطيع قيادة القندران.
والى لقاء.
سلك
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