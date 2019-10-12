استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة

وكتب ترامب على تويتر "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".
وأضاف: "كيفى الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".
وأشار ترامب الى انه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الاسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".
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