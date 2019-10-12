إغلاق (60) مخبزاً بالخرطوم لإنعدام الغاز

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الخليج 365 :
كشف الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، عن ارتفاع شكاوي البلاغات من قبل أصحاب المخابز، وإغلاق (60) مخبزاً بالعاصمة نتيجة لإنعدام الغاز بكل من الخرطوم، بحري، شرق النيل.
وانتقد الباشا في حديثه لمصادر، عدم تعاون شركات نقل الغاز مع المخابز، وأكد تقليص حصة المخابز إلى (160) طناً لاسيما وأن الاستهلاك اليومي للمخابز يفوق (201) أطنان يومياً.
وحمل الباشا بحسب صحيفة آخر لحظة، شركات الغاز مسؤولية إغلاق المخابز وعودة الصفوف أمام المخابز، رغم دعم الدولة للدقيق بـ(68) مليار جنيه يومياً.
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