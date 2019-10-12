واشنطن تفرض عقوبات خطيرة على رجال الاعمال السوداني الكاردينال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات خطيرة على رجل الأعمال السوداني ورئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال بتهمة الرشوة والاحتيال في المشتريات مع مسؤولين حكوميين كبار بدولة جنوب السودان. وقال بيان رسمي لوزارة الخزانة الامريكية صدر يوم الجمعة إن العقوبات شملت رجل الأعمال بنيامين بول ميل المستشار الرئاسي الخاص عام 2017م وأن المستشار ميل استخدم حساب مصرفي بإسم شركات الكاردينال للتهرب من العقوبات الدولية وتخزين الأموال الشخصية.

وأصدر برنامج التحقيق (سنتري) التابع لمنظمة كفاية الأمريكية (الثلاثاء) تقرير بالوثائق والتوقيعات ضد رجل الأعمال الكاردينال. واتهم التقرير المكون من (30) صفحة واعده أكثر من (100) مصدر استخباري أمني ومالي حول العالم، اتهم الكاردينال بتجارة السلاح مع حكومة جوبا وغسيل الأموال وقضايا عديدة، ولم يكتف التقرير بالوثائق بل كشف شبكات الشخصيات الدولية بالأسماء المرتبطة مع أشرف الكاردينال. وأطلق التقرير على رجل الأعمال السوداني لقب (أوليغارشي جنوب السودان) ومصطلح أوليغارشي يرجع إلى (الأوليغارشية) أو حكم الأقليِّة، وهي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال والسلطة والحكم.

وسلط التقرير الجديد الضوء على عقود رجل الأعمال أشرف الكاردينال في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقال إنه جنا مئات الملايين من الدولارات من والأسلحة المستوردة والأعمال التجارية. وقال الممثل الامريكي الشهير جورج كلوني، الشريك المؤسس لـ(سنتري): (لقد بنى الكاردينال إمبراطورية تجارية على خلفية تعاملات تجارية نهشت دولة جنوب السودان والآن لديه عمليات تجارية عبر إثيوبيا إلى الولايات المتحدة ويمتلك عقارات باهظة الثمن في أماكن مثل لندن ودبي). موضحاً أن هذه الأنشطة التجارية الدولية تعني أن الحكومات في جميع أنحاء العالم لديها الأدوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات وفرض نتائج ذات مغزى، أما مدير التحقيقات بالبرنامج الامريكي (جي آر مايلي) قال إن الكاردينال تلقى مئات الملايين من الدولارات كدفعات من حكومة جنوب السودان، لكن التفاصيل الرئيسية لا تزال مغيبة للعامة بسبب افتقار الشفافية الذي فتح الباب لجميع أنواع الاحتيال والإهدار ولأنه بدون عواقب تسود بيئة الإفلات من العقاب بالجنوب.