جبريل يلتقي حمدوك بأديس ويؤكد جاهزية الحركات للسلام

أطلع رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، خلال لقائه به بمقر إقامته بفندق "شيراتون" بالعاصمة أديس أبابا، على نتائج مشاورات القوى المنضوية تحت الجبهة الثورية مؤخراً، بأديس والإعداد لجولة المفاوضات، وأكد أن كل الوفود جاهزة للمحادثات.

وقال جبريل، "أعطيته فكرة عن اللقاءات التي تمت مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، واللقاء الذي تم مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي والقضايا التي تمت إثارتها في اللقاء ومن ضمنها الدعم للحكومة الانتقالية حتى تتمكن من تنفيذ مهامها.وأضاف جبريل أن رئيس الوزراء أطلعه على نتائج لقاءاته في الأمم المتحدة ولقائه بالرئيس الفرنسي، ماكرون،

ولقائه مع عبدالواحد محمد نور، وأضاف "تحدثنا عن الوضع المعيشي للمواطنين السودانيين، وأكدنا على ضرورة أن يتكاتف الناس لإيجاد حل للوضع المعيشي للمواطنين.

وتابع جبريل "تحدثنا أيضاً عن عملية السلام وضرورة السير في مسار السلام بأسرع ما يمكن، حتى تتمكن البلاد من السير في طريق البناء بدلاً من طريق الحرب. ووصف اللقاء بأنه كان طيباً وودياً جداً، مضيفاً سنستمر في التشاور في مقبل الأيام.

وحول محادثات السلام التي تعقد يوم 14 الجاري في جوبا، قال جبريل إن كل الوفود المشاركة رتبت أمورها وأصبحت جاهزة للمحادثات.

وأضاف جبريل خلال الورشة التي أقيمت مؤخراً في أديس أبابا في الأيام الماضية التقينا بإخوة كرام في المجلس السيادي هما التعايشي ومحمد الفكي، وتفاكرنا بقدر كبير من الثقة لأن تبادل الثقة بين الأطراف عامل مهم لإحلال السلام، وعندما يجلس الناس على طاولة المفاوضات لن تكون القضايا شائكة عندما تتوفر بينهم الثقة.

وقال جبريل "في إعلان جوبا تحدثنا عن الوصول لاتفاق سلام خلال شهرين، ونحن ما زلنا متفائلين بأنه يمكننا الوصول لهذا الاتفاق خلال الفترة المضروبة".

