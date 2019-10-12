وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد الصحاف، أن "العراق سيترأس اليوم السبت الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
وكانت جامعة الدول العربية قررت الأربعاء الماضي عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل بناء على طلب مصر.
وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن الاجتماع الطارئ يأتي لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، الذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة، استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وكان الطيران التركي شن ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديث هاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق، لتقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة الاحترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يترأس اليوم جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب لبحث التوغل التركي في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.