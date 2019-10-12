العراق يترأس اليوم جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب لبحث التوغل التركي في سوريا

أعلنت الخارجية العراقية أن العراق سيترأس اليوم السبت الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد الصحاف، أن "العراق سيترأس اليوم السبت الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)

وكانت جامعة الدول العربية قررت الأربعاء الماضي عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل بناء على طلب مصر.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن الاجتماع الطارئ يأتي لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، الذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة، استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وكان الطيران التركي شن ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديث هاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق، لتقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة الاحترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

