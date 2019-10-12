البنتاجون: قوات أمريكية بمحيط كوباني تعرضت لنيران المدفعية التركية

قال بيان للبنتاغون، السبت، إن قوات أمريكية في محيط كوباني بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وأتى البيان بعد تصريح لمسؤول أمريكي، قال فيه إنّ انفجارًا وقع قرب موقع عسكري أمريكي شمال سوريا، اليوم الجمعة، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث مشترطًا عدم الكشف عن اسمه، أنّ ”مصدر الانفجار الذي وقع قرب كوباني غير معلوم.. لكنه وقع بينما تشن تركيا هجومًا شمال شرق سوريا“.

وتواردت انباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين بسبب قصف مدفعي بمحيط كوباني.