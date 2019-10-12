موعد مباراة إيطاليا واليونان السبت 12 أكتوبر في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقله لها

ويرغب المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه روبرتو مانشيني إلى الإقتراب أكثر وأكثر من التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات يورو 2020، وذلك عن طريق تحقيق الفوز والإنتصار على حساب منتخب اليونان
موعد مباراة إيطاليا واليونان في تصفيات اليورو 2020
تنطلق مباراة إيطاليا واليونان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب أوليمبيكو بمدينة روما، مساء يوم السبت المقبل والموافق 12 أكتوبر الجاري.
القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان في تصفيات يورو 2020
أكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة إيطاليا واليونان بشكل مباشر عبر قناة Bein Sports HD1، ولكن حتى الآن لم تكشف القناة القطرية عن هوية معلق تلك المباراة.
موقف المجموعة العاشرة قبل مباراة إيطاليا واليونان
ويتصدر المنتخب الإيطالي هذه المجموعة بعد مرور 6 جولات، حيث جمع 18 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة ليصبح بفارق 6 نقاط كاملة عن منتخب فنلندا صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن منتخب أرمينيا صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وهو ما يجعل إيطاليا تضمن نسبة كبيرة تأهله إلى يورو 2020 خاصة في حالة تحقيق الفوز على حساب منتخب اليونان صاحب المركز الخامس في المجموعة برصيد 5 نقاط فقط.
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