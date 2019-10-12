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سواريز وكافاني يقتربان من اللعب سوياً للمرة الأولى بعيداً عن أوروجواي

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يأمل المالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي خورخي ماس، مع نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام ورجال أعمال أمريكيين آخرين، في تعزيز الفريق بلاعبين من الليجا الإسبانية استعدادا للمشاركة ببطولة الدوري الأمريكي في موسم 2020.

وأعلن ماس في تصريحات صحفية: «سنتعاقد مع لاعبين على أرفع مستوى»، «كيف نبني ملعبا من الطراز العالمي»، الذي شارك به في ميامي رفقة اللاعبة الكندية السابقة كايلين كايل والمعماري الإسباني خوسيه أورتيث، من مكتب كروث وأورتيث المسؤول عن تحديث ملعب واندا متروبوليتانو.

وكشف رجل الأعمال الكوبي الأمريكي بأن النادي ليس بإمكانه التعاقد مع خمسة من هؤلاء اللاعبين الذين «حققوا نجاجا كبيرا في أوروبا»، وأكد أنه سيركز في استثماره على مهاجمين.

وتابع خورخي إلى أنهم يضعون على جدول أعمالهم لاعبين من والفرنسي والإيطالي، ولكنه يعشق كثيرا الليجا الإسبانية لما تتسم به من طراز لعب ولاعبين.

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وواصل رجل الأعمال الكوبي بأن كثيرا من اللاعبين الذين نشرت أخبار عنهم عقدوا مفاوضات مع إنتر ميامي، وبينهم لاعبون بارزون مثل الأوروجوائيين إديسون كافاني (باريس سان جيرمان) ولويس سواريز () والإسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي).

وواصل ماس : «سنرى أحد لاعبي الليجا في إنتر ميامي»، موضحا أن النادي سيبدأ في ديسمبر المقبل في الإعلان عن الأسماء الكبرى التي سيضمها الفريق.

وأنهي مالك إنتر ميامي صريحاته أنه بحلول نفس الموعد سيجري الإعلان عن اسم المدرب، الذي قال أنه يجب أن يحظى بخبرة كبيرة ليقود الفريق الأول وأكاديمية النادي كذلك.

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