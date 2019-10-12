ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول ماسك إن شركة تسلا ستكمل محطات الشحن التي أوقفها انقطاع التيار الكهربائي المخطط له في كاليفورنيا باستخدام تقنية البطارية Powerpack الخاصة بالشركة.
كما كتب إيلون فى تغريدة على حسابه بتويتر، أن تسلا تخطط لشحن وحدات تخزين الطاقة، وهي بطاريات كبيرة بشكل أساسي قادرة على الاحتفاظ بالكهرباء وتوصيلها في غضون "أسابيع قليلة.
وسيتم شحن الوحدات فقط إلى محطات الشحن الفائقة للشركة، والتي يوجد منها العشرات في منطقة خليج سان فرانسيسكو وحدها، وعلى الرغم من أن البطاريات ستعمل على إبقاء المحطات قيد التشغيل، إلا أنه من المفترض أن يستمر سائقي السيارات في دفع رسوم لشحن سياراتهم في المحطة، كما كان الحال قبل انقطاع التيار الكهربائي.
وستحصل جميع محطات Tesla Supercharger في المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا على بطاريات Powerpacks خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكر ماسك أيضًا أن الشركة تعمل على تزويد محطات الشحن بالطاقة الشمسية حتى يمكن أن تظل حية حتى عند مواجهة مشكلات المرافق.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يتعهد بتركيب بطاريات جديدة بنقاط شحن السيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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