مسلسل الكوميديا Search Party ينتقل إلى HBO

تم تجديد مسلسل الكوميديا Search Party للموسم الرابع قبل العرض الأول للموسم الثالث، بالإضافة إلى ذلك سينتقل العرض من قناة TBS إلى خدمة البث المباشر HBO Max، وذلك بسبب نسب المشاهدة الضعيفة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الثالث في ربيع 2020، مسلسل Search Party من بطولة علياء شوكت، جون رينولدز، جون ايرلى، ميريديث هاجنر، هال براندون ميشيل، كلير ماكنولتي، رون ليفينجستون، جيفري سيلف.

ويدور حول شخصيات دوري وبورتيا وإليوت ودرو الذين سيكون عليهم التعامل مع العواقب الكارثية في محاولة منه للوصول إلى زميلتهم المفقودة شانتال، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

كما انضم الممثل الأمريكي الكوميدى راي رومانو إلى مسلسل Made for Love الجديد الذى سيعرض على شبكة HBO Max، وسيلعب رومانو في Made for Love، دور هربرت جرين، والد هيزل، وهو رجل محتال أرمل ومتقاعد يتجنب العلاقات بسبب الخوف من الخسارة.

واستنادًا إلى رواية أليسا نوتينج، فإن الكوميديا تتبع هيزل جرين " كريستين ميليوتي"، وهي امرأة في الثلاثين من العمر تهرب بعد 10 سنوات من زواجها الخانق من بايرون جوجول، وهو ملياردير تكنولوجي اجتماعي غير مستقر.

لم تكشف شبكة HBO عن الموعد الأول لـ عرض المسلسل الجديد على الشبكة، ولكن من المقرر إطلاق HBO Max في ربيع عام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".