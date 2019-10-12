جيرارد يتصدر المرشحين لتدريب بشكتاش التركى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سعى نادى بشكتاش التركى، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد الننى، للتعاقد مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن ستيفن جيرارد مدرب فريق رينجرز الإسكتلندى، يتصدر المرشحين لتولى تدريب بشكتاش التركى، حال رحيل المدرب الحالى للفريق التركى عبد الله أفشى.

أضافت الصحيفة أن إدارة النادى التركى، ستواجه صعوبة كبيرة فى التعاقد مع نجم الريدز السابق، خاصة فى ظل النتائج الرائعة التى يحققها مع العملاق الاسكتلندى، الذى سيرفض التفريط فى خدماته.

وكان جيرارد قد تولى قيادة رينجرز الاسكتلندى، فى بداية الموسم الماضى، ونجح فى إنهاء الدوري الاسكتلندى فى المركز الثانى، بينما يتصدر الدورى هذا الموسم بعد نهاية 8 جولات.

ويعانى بشكتاش من أزمة على مستوى النتائج، خلال الموسم الحالى، سواء محليا أو أوروبيا، إذ يحتل المركز الثانى عشر، برصيد 8 نقاط، بجانب خسارته لقائى براتيسلافا السلوفاكى وولفرهامبتون بالدوري الأوروبى.