"عندما ظهرت السيدات بمدرجات السودان".. ماذا فعلوا؟

في الأيام الأخيرة، شهد السودان أول مباراة كرة قدم للسيدات في تاريخ البلاد بعد خلع نظام الإخوان، بين فريقي التحدي والدفاع على استاد الخرطوم، والتي انتهت بالتعادل هدفين لكل فريق بعد منافسة قوية بين الفريقين.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيراً حاشداً في استاد الخرطوم حسب مراسل العين الرياضية، وكانت المباراة سجالا بين الطرفين، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب.

وأدلت ولاء البوشي، وزيرة الشباب والرياضة في السودان، بتصريحات صحفية أكدت فيها التغلب على تحديات كبيرة أمام إقامة دوري كرة قدم للسيدات في البلاد، مشيرة إلى أن الرياضة النسوية ستكون واحدة من أعمدة البنية التحتية وركيزة في سياسة الدولة.

وتنطلق الزغاريد هذه الأيام في ملاعب كرة القدم من الفتيات السودانيات، تعبيراً عن الفرح بإحراز هدف أوأداء جماعي وفردي للفرق التي يشجعنها، وصارت الزغرودة تقليداً متبعاً في التشجيع مع انطلاق أول بطولة كرة قدم سودانية رسمية للسيدات في السودان.

وكانت الزغرودة قد عبرت عن نفسها من خلال الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير، واستخدمها الثوار إشارة تنبيه لانطلاق المظاهرات والمواكب المعلنة تطلقها إحدى (الكنداكات)، وهو ما أكدته أمل محمود أنها وأخريات يعتبرن ممارسة النساء لكرة القدم من خلال منافسة رسمية يدعمها الاتحاد السوداني لكرة القدم بدعم مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، انتصاراً للثورة السودانية وللمرأة السودانية ولكل «الكنداكات».

وفي وقت سابق، دشن الاتحاد السوداني لكرة القدم دوري كرة القدم السوداني للسيدات، في نسخته الأولى، بحضور وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ورئيس الاتحاد كمال شداد.

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ومن المقرر أن يشارك في الدوري 21 فريقا، ضمن 4 مجموعات، ليتأهل فريقان من كل مجموعة، ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في ربع النهائي، يتأهل المتصدران إلى المباراة النهائية لتحديد البطل.

وتنطلق البطولة بعد غد، بمباراة بين فريقي "التحدي" و"الدفاع" على ملعب استاد الخرطوم.

وقالت وزيرة الرياضة، في حفل تدشين البطولة: "السودانيات نجحن في الملاعب، والحلم أصبح حقيقة، وسنشاهد دوري كرة قدم للسيدات في السودان".

من جانبه، قال شداد: إن إقامة نشاط للسيدات كان أمرا صعبا في السابق، لكن الأمور تغيرت، مناشدا السيدات متابعة المباراة في الاستادات.