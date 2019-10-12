لصوص يسرقون أمتعة ركاب طائرة مغربية في نيجيريا

وأشارت صحيفة ”دايلي تراست“ ، أن الواقعة ليست الأولى من نوعها ، حيث تتكرر المشاكل الأمنية بالمطارات النيجيرية ، فسبق لأحد الأشخاص أن هاجم مدرجا خلال شهر يوليوز الماضي ، وسرق أمتعة تخص بعض الفنانين النيجيريين، كما سبق الهجوم على طائرة خاصة، في ملكية رجل أعمال ثري.
ويتسبب هذا الانفلات الأمني المتكرر في إحداث تغييرات في صفوف الموظفين بين الحين و الآخر.
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