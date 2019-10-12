“الفيفا” يفاجئ المريخ بشكوي جديدة من لاعبه الغاني

الخليج 365 :

دفع لاعب المريخ الغاني مايكل بشكوي رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” وقال إنه وجد مُعاملة سيئة من النادي فضلاً عن عدم تسلم راتبه لأكثر من أربعة اشهر.

وتسلم المريخ نسخة من الشكوي التي دفع بها اللاعب عبر الاتحاد الدولي الذي أخطر “الأحمر” بالإجراء الذي أقدم عليه اللاعب الغاني.

وعلم ” باج نيوز ” أن اللاعب الغاني شكا من سوء المعاملة التي يتعرض لها من قبل المسؤولين بالنادي وارفق صور الشقة التي يقطن بها ووصفها بالسئية ولا تصلح للإقامة، وحوت الشكوي العديد من الملاحظات.

يشار الي ان اللاعب الغاني أسّر لبعض المقربين منه أنه يُعاني مالياً قال إن مواطنه نيلسون لازجيلا يتولي الصرف عليه.