المشجب القديم.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التغيير الذي حدث كان أمراً حتمياً وفضيلة تأخرت كثيراً، وأن الثورة التي أحدثت التغيير هي ثورة الشعب السوداني التي عبرت عن إرادته وآماله وطموحاته، وبالتالي فإن الحكومة التي خرجت من رحمها هي حكومة ثورة الشعب السوداني وحريٌ بالشعب السوداني أن يحمي ثورته ويدافع عن حكومتها التي هي مجموعة كفاءات وطنية كُلفتْ بمهام انتقالية محددة بآجال وسقوفات محددة جداً لإنجاز ملفات أكثر تحديداً وهي تحقيق السلام والتأسيس لدولة مدنية تصون حقوق كل مواطنيها السياسية والدستورية والدينية والمدنية، وبناء دولة القانون والكرامة الوطنية.

وبهذا المفهوم فإن التحدي الذي يواجه حكومة حمدوك ذات المهام الوطنية المحددة هو كيفية العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، في ظل ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية مُعقدة وحساسة للغاية تجعل من العبور مُعضلة تحتاج إلى مهارات استثنائية وإرادة سياسية وخبرات وكفاءات مُعتبرة، وفي ظل أعداء متآمرين يستهدفون نسف الثورة التي تهدد الآن أمجادهم التي بنوها بالغش والتدليس والتزوير وأكل السحت، فكان من الطبيعي جداً أن ينبري هؤلاء لمعاداة الثورة والتآمرعليها..

لكن ليس مقبولاً أن نحمل “قميص” التآمر لنستُر به عورات التقصير والفشل، وتغطية أوجه الخلل البائن، ونجعل هذا “التآمر” مشجباً لنُعلق عليه ضعف الأداء والتقصير والفشل. ولعل هذا ما كان يفعله النظام المخلوع، فإن ذهبتَ تنتقد أداءه البائس، أو كشفتَ مواضع فساده وممارساته وتجاوزاته، نظر إليك من زاوية التآمر على “المشروع الحضاري”، حتى بدا عنده أن كل من يصوِّب نقداً موضوعياً لأداء نظام الإنقاذ أو سلّط ضوءاً على ممارساته الفاسدة هو عميل وخائن ومرتزق وأنه يستهدف المشروع الحضاري وقادته، فكان النظام يتضامن مع الفاسد حينما تكشفه الصحافة وتواسيه بالانطلاق من منصة أن ما أثير المقصود منه النيْل من “المشروع الحضاري” والشريعة في رمزية ذلك “الفاسد”، الآن يجب على قوى الحرية والحكومة ألا تُفسد فضيلة النقد بنسبها إلى “الجداد” والثورة المضادة والدولة الموازية، (بالمناسبة مصطلح الدولة الموازية الذي أطلقه وزير المالية مُعبر وأكثر دقة من مصطلح الدولة العميقة، لأنه لاتوجد دولة عميقة من أساسو) ، لذلك لابد من حصافة تُفرق بين من يتآمر على الثورة ويخدم أهداف الثورة المضادة و”الدولة الموازية” ومن ينتقد أوجه القصور والخلل بغرض التقويم والإصلاح..

وتأسيساً على الحقيقة أعلاه، فإن التآمُر على الثورة واستهدافها وارد في كل مراحل الفترة الانتقالية، وهو حقيقة لاجدال حولها، بل أمر طبيعي من عناصر جاءت الثورة لتهدم أباطيلها وممارساتها الفاسدة.. لكن هل سنظل نغطي أوجه التقصير والأخطاء “بثوب التآمر”، ونبرر الأخطاء والفشل بكثرة الحديث عن “التآمر الخارجي، والداخلي”،(طيب دا ماهو ذاتو تبرير الإنقاذ كلما فشلت وقلت حيلتها عبأت الناس وصرفت أنظارهم تلقاء التآمر الخارجي والداخلي)..

فالتآمر والاستهداف لن ينقطعان فهل نمتنع عن نقد أداء الحكومة بحجة أن النقد يخدم أعداء الثورة أو هو استهداف لها ولرموزها مصدره “الدولة الموازية” والثورة المضادة..فإذا ركنّا لذا التبرير الساذج، فلن تكون هناك محاسبة لمقصر أو فاسد..

الـلهم هذا قسمي في ما أملك.

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