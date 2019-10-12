الجنس السخيف!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وذلك مقابل تعريف شائع..

وهو مصطلح (الجنس اللطيف)..

والعنوان مستوحى من كتاب للصحفي الساخر أحمد رجب..

كتاب اسمه (يخرب بيت الحب).. يقول مؤلفه الراحل إنه محاولة لعلاج (حالة)

رغم إقراره بصعوبة علاجها.. تماماً كخرس الأزواج..

فالمرأة – بعد الزواج – يضحى كلامها (سخيفاً)، رغم إنها تُصنف جنساً (لطيفاً)..

أو بالأحرى هي-في نظر الرجل- جنس لطيف فعلاً..

ولكن في حالة واحدة فقط، ألا تكون (أم العيال)..

وليست المشكلة في كونها أم العيال.. وإنما الثرثرة التي تسبب خرس الأزواج..

فكل امرأة – حسب وجهة نظر الكاتب – تثرثر عقب الزواج..

عقب أن تضمن وقوع فريستها في المصيدة.. والتي اسم الدلع لها (القفص الذهبي)..

ومع الثرثرة إهمال لكل الذي كان سبباً في جذب الرجل..

فالمرأة تختار أن تكون سخيفةً بكامل إرادتها بعد الزواج.. وليست لطيفة..

ونضيف إلى الذي قاله رجب هذا أشياء من عندنا..

أشياء من واقع المعايشة.. والبوح الذكوري، لا من واقع تجارب شخصية..

فصديقٌ أُضطر- مثلاً – إلى طلاق من كان يعشقها بجنون..

فهو تحمل ثرثرتها.. وفظاظتها.. وعدم لطافتها.. بعد أن كانت (جنساً لطيفاً)..

ولكن شيئاً واحداً عجز عن تحمله.. فكان الفراق..

إنه إصرارها على التمسك بصداقات (ناعمة).. مع الجنس (الخشن)..

وتُفاجأ المطلقة – بعد انقضاء فترة العدة – بأمر غريب..

تُفاجأ بأحد أصدقائها هؤلاء يصارحها بما هو أكثر من الصداقة..

يصارحها بحب قال إنه (ظل مستتراً لانشغال المحل بحركة الحبيب السابق)..

وعبثاً تحاول الرجوع إلى الزوج – والحبيب السابق – هذا..

ولكنه أصبح من أنصار مدرسة (يخرب بيت الحب)..

وآخر كفر بالزواج بعد أن أرهقته زوجته بملاحقات هاتفية إلى حد (العبط)

ملاحقات في كل زمان.. ومكان..

فهي لا تميز بين كونه في اجتماع.. أو مناسبة.. أو مشفى.. أو حتى المقابر..

فإما أن يرد فوراً.. وإما أن يتعرض لعبارات (سخيفة)..

وثالث كره (الجنس السخيف) بعد أن لم يعد يحتمل مقارنات مع (الخطيب الظريف)..

فكل ما كان يقوم به من فعل تقارنه الزوجة بفعل سابق..

بما كان يفعله خطيبها، وكأن أفعاله هذه (مرجعية سلوكية) يُقاس عليها..

ورابع طلق من كان (يهواها).. بعد أن لم يعد عقلانياً (هواها)..

فغيرتها عليه تجاوزت حدود المحلية لتبلغ نشرات أخبار الفضائيات العربية..

وزوجها ما كان يتابع في هذه الفضائيات إلا أخبارها..

وهي كانت تمقت هذه الأخبار – مقتها للكورة – حين تُقرأ بواسطة الجنس اللطيف..

ونسيت أن مذيعات هذه الشاشات لهن أزواج.. في الغالب..

وفي الغالب أيضاً، ينظرون إليهن من زاوية رجب (الرجالية) هذه ذاتها..

زاوية (يخرب بيت الحب)..

و(جنسه السخيف) !!.