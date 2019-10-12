الجزولي: لا يمكن ان تشهد البلاد استقرارا في ظل الحكومة الحالية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استبعد رئيس حزب دولة القانون د. محمد علي الجزولي أن تشهد البلاد أية استقرار في الفترة الانتقالية الحالية التي تعيشها. وقال في تصريح لصحيفة الانتباهة من الصعب أن تمر الفترة الانتقالية الحالية في ظل فقدان العدالة والحرية والقانون تحت قيادة قوى الحرية والتغيير. وأبدى الجزولي استغرابه من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشيخ عبدالحي يوسف. وقال: (كيف لشخص أبدى رأيه في دوري كرة القدم للنساء وأوضح حكم الله فيه وأنه لم يأمر بتحطيم ملعب الكرة ولم يدع للخروج كما فعلت قوى الحرية والتغيير).وأضاف: (أن عبدالحي يعبر عن ضمير غالبية الشعب السوداني، إذا كان ابداء رأي وتبيين حكم شرعي أقام الدنيا ولم يقعدها فكيف بمن يخرجون في مظاهرات ويحاصرون وزارة العدل والقصر الجمهوري يطالبون بتعيين رئيس القضاء والنائب العام).

واستنكر تضامن مجلس الوزراء مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي وتساءل: (ماهي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها وزارة العدل لكي تتضامن معه في مواجهة متهم، والأصل ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، لكن قحت الآن أصدرت إدانة بل طالبت الحكومة أن تقف مع وزيرة في مواجهة مواطن). وأضاف: (بالأمس كنا نلوم المؤتمر الوطني لاستغلاله لأجهزة الدولة لصالح مواقفه الفكرية والسياسية فقط لأننا كنا نعارضه، ولكن الآن قحت تظهر بأبشع صورة من صور الاستبداد والاستغلال لأجهزة الدولة لصالح مواقفها السياسية والفكرية).

وأشاد الجزولي بموقف عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي الذي وصفه بالشجاع لاعتذاره عن موقف مجلس الوزراء وقال: (تصريح كباشي يعتبر تصريح لرجل دولة ولكن موقف مجلس الوزراء عبارة عن شلة عصبجية أرادوا أن يناصروا أحد أفراد الشلة فى مواجهة مواطن ونسوا انهم يقومون في مقام الحكم ومقام رجال الدولة). وأوضح الجزولي أن بلاغ البوشي الذي قدمته ضد عبدالحي سيرتد اليها والى الحزب الجمهوري.