تركيا تتعهد بضمان سلامة المواقع الأمريكية في سوريا

وأضافت ”لم يكن هناك إطلاق نار في موقع مراقبة أمريكي“ وذلك في إشارة إلى ردها على هجوم استهدف مواقعها العسكرية جنوبي مدينة سروج التركية التي تقع على الحدود قبالة مدينة كوباني السورية.
وقالت الوزارة في بيان ”تم وقف إطلاق النار نتيجة إبلاغ الأمريكيين لنا بالأمر“.
وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن انفجارا وقع قرب موقع عسكري أمريكي في شمال سوريا اليوم الجمعة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
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