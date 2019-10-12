جاءت المباراة مثيرة وقوية من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 66 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفرنسا نفذها أوليفيه جيرو في المرمى مسجلًا هدف التقدم لـ“الديوك“.
بعدها بحث لاعبو آيسلندا عن فرصة إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج المنتخب الفرنسي فائزًا باللقاء.
بذلك تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد آيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرو يقود فرنسا لتخطي آيسلندا والاقتراب من التأهل لنهائيات يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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