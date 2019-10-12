وذكر موقع ”لوباريزيان“ انه لم يبد أية مقاومة، وتم التأكد من هويته بفضل بصماته، وأن الشرطة الفرنسية في طريقها لاستلامه.
و كان المدعو كزافييه دوبون دو ليجونيس ،عائدا من فرنسا إلى المملكة المتحدة التي كان يختبئ بها ، مستعملا جواز سفر فرنسيا مسروقا منذ 2014، وانتبهت الشرطة الفرنسية إليه في مطار ”روسي شارل دوغول“ بناء على بلاغ من مجهول ، لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليه وتركته يصعد طيارته، ثم أبلغت الأنتربول.
وتعود وقائع الجريمة البشعة إلى أبريل 2011 ، عندما عثرت الشرطة الفرنسية على جثث أفراد الأسرة مدفونة في منزل الأسرة بمدينة ”نانت“ ، بعدما توصلت ببلاغات تفيد باختفائهم المفاجئ منذ 6 أيام.
وبعد إجراء التحريات ، اتضح أن القاتل هو رب الأسرة المختفي منذ 15 أبريل 2011، كما تبين أنه قام بجريمته مع سبق الإصرار و الترصد ، فقد ألغى رهن منزله وأغلق كل حساباته البنكية .
وفي شهر آذار/ مارس2011 اشترى سلاحا ، ثم اقتنى مجموعة من الأشياء في بداية شهر أبريل من أحد المحلات ”إسمنت وجير وأداة حفر“ ، ثم نفذ جريمته يوم 4 أبريل.
وبعد قتل زوجته وأبنائه الأربعة ، لف كل جثة بقطعة قماش، ووضعها داخل كيس من القنب، قبل أن يدفنها ويصب عليها الجير الساخن لتسريع عملية التحلل.
وظلت الشرطة الفرنسية تبحث عنه منذ ذلك الوقت، دون جدوى لحين الصدفة التي قادت للقبض على المجرم الفار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 سنوات من الفرار.. اعتقال مجرم قتل زوجته وأبناءه الأربعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.