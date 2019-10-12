عقيلة صالح يوجه خطابًا للأمم المتحدة يثبت فيه عدم شرعية حكومة الوفاق

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، الجمعة، إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيوجه خطابا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية الأخرى، سيتناول فيه شرح مسألة عدم شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشار المريمي في بيان اطلع ”إرم نيوز“ على نسخة منه، إلى أن الخطاب سيعلل هذه الأسباب لكون الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري ولم ينل ثقة مجلس النواب كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأضاف أن الخطاب سيوضح أيضا بأن الاتفاق السياسي نفسه يؤكد عدم شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كما أن الشعب الليبي رفض هذا الجسم منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه.

وأوضح أن وجود هذا الجسم ”الرئاسي“ يخالف الإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية مبينا أن أهم مسألة في وجود الرئاسي هو ما نص عليه الاتفاق الذي أوجده وهو ضرورة أن تكون قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع.

وبين البيان أن خطاب عقيلة سيبين لهذه المنظمات بأن السراج يتخذ قرارات منفردة بالإضافة إلى أن 4 من أصل 9 أعضاء في المجلس استقالوا منه منذ مدة طويلة.

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وسيتناول خطاب رئيس البرلمان الليبي مسألة أن المجلس الرئاسي لم ينفذ الترتيبات الأمنية ، كما لم يتخذ خطوات عملية من أجل حل المليشيات.

كما سيؤكد الخطاب بأن الجيش الليبي مؤسسة عسكرية وطنية مكلفة من مجلس النواب بقيادته العامة ورئاسة أركان وتعمل بتراتبية عسكرية تشمل الضباط وضباط الصف والجنود .

كما سيطالب عقيلة في خطابه مجلس الأمن بعدم السماح لأي كان التصرف في الأموال الليبية إلا بعد أن ينتخب الشعب الليبي رئيسا للدولة الليبية وتستقر أوضاع البلاد.

وختم التصريح بأن عقيلة سيطالب المجتمع الدولي بأن يتعامل مع الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب ويتوقف على دعم المجلس الرئاسي وحكومته غير الشرعية وفق نص التصريح.