وجاء في بيان للخارجية التركية، الجمعة، أن "تركيا تحارب التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على أمنها القومي".
وأضاف البيان: "لا يجب أن يشكك أحد في أننا سنرد... على أي خطوة ستتخذ ضدنا".
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يتيح للمسؤولين الأمريكيين إمكانية فرض عقوبات "جدية" على تركيا، وذلك على خلفية إطلاقها عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية ردا على التهديدات الأمريكية بالعقوبات: سنرد على أي خطوة تتخذ ضدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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