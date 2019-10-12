موسكو: وضع اللمسات الأخيرة لجدول أعمال قمة روسيا – إفريقيا

وأشار نصر خلال جلسة في مقر الخارجية الروسية إلى أهمية القمة في تدشين مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، مشيدا بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين وفي مختلف المجالات.
وجاءت الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول أعمال القمة والمنتدى الاقتصادي على هامشها، والترتيبات النهائية الخاصة بها.
وحضر الجلسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى موسكو.
ومن المقرر أن تكون القمة المزمع عقدها في روسيا برئاسة مشتركة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة الأولى من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى.
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