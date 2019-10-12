واشنطن تؤجل زيادة رسوم جمركية على بضائع صينية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أن الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تنص على تأجيل زيادة الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية المقرر اعتمادها في 15 أكتوبر الشهر الجاري.

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات بين البلدين تشمل اتفاقية بشأن العملة وتأخير إدخال التعريفات المقررة أصلا يوم الثلاثاء القادم.

وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم الصين أيضا بعض التنازلات في القطاع الزراعي، وستمنح الولايات المتحدة عدة تنازلات جمركية.

وستجري الجولة القادمة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجاري.