واشنطن تؤجل زيادة رسوم جمركية على بضائع صينية

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات بين البلدين تشمل اتفاقية بشأن العملة وتأخير إدخال التعريفات المقررة أصلا يوم الثلاثاء القادم.
وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم الصين أيضا بعض التنازلات في القطاع الزراعي، وستمنح الولايات المتحدة عدة تنازلات جمركية.
وستجري الجولة القادمة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجاري.
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