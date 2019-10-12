حب الأذية من طباعهم!!!.. بقلم طه مدثر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

برغم الظروف(الضاغطة)على المواطن.وبرغم الحال(الحرن) إلا أن حالة المواطن مستورة..برغم أن الخارج من جيبه.لهو أكثر من الداخل إليه.!!

(2)

السلم التعليمي السابق. صعد به أناس كثيرون إلى أماكن سامقة.والسلم التعليمي الحديث أو ما يُسمى سلم سبدرات..فأنه لم يحرك أحداً من مكانه..أعيدوا للتعليم السلم السابق.

(3)

للعقل إستعمالات خاطئة.منها إشعال نار الفتنة.وتأليف الاغاني الهابطة.وصناعة أزياء الموضة.وإستجلاب لاعبين محترفين.لا فائدة ترجاء منهم.

(4)

من الاخطأ الشائعة رب الاسرة مسؤول عن أزياء أولاده وبناته..مسؤولية رب الأسرة صارت محصورة (في مكان ضيق شديد) وهو توفير الاكل والشرب.لعائلته.إذا إستطاع

الى ذلك سبيلا.

(5)

من إستخف بحرمات الله.فلا تأمنه على أي شيء…فكيف من إستخف بقتل الاستاذ محمد خير؟ومن إستخف وأفتى بقتل ثلثي المحتجين والمعتصمين.من أجل بقاء السلطان المخلوع البشير على كرسي السلطة؟والمخلوع البشير كان يرى خلع أكتاف معارضيه أسهل من خلعه من السلطة.

(6)

بعض الكيزان.كالحيات..والحية لا شيء عندها تهديه اليك.إلا السم القاتل.وكلما قطعنا رأس حية.ظهرت رؤوس أخرى.وقد حان قطافها.بالمناسبة نحن لا نكره بني كيزان.كبني بشر وادميين.ولكنا كنا ومازلنا نكرههم لانهم أسوأ من المحتل الاجنبي.

فبرغم أن المحتل الاجنبي أخذ منا الكثير.إلا انه ترك أيضاً لنا الكثير.مثل مشروع الجزيرة وسكك حديد السودان وخدمة مدنية لها(شنة ورنة وقومة وقعدة)فجاء المحتل الوطني أو مايُسمى المؤتمر الوطني.فقضى على الاخضر واليابس.وظلم العباد والبلاد.

(7)

إستمعت مكرهاَ لا بطل ولا (عبدالعرام) إلى بعض الشباب يلقون قصائداً.تدخل ضمن ما يُسمى الشعر الحديث.مثل(دخلت عليك بهنا ومرقت على باب الجيران أسف وندم!!) ولو لا الملامة ، وأن الانتحار حرام شرعاً ، لكنت قد هاجرت هجرة غير شرعية.الى دولة لم تسمع بالشعر الحديث!!

(8)

سمعنا وقرأنا عن قصص اللص الظريف.أرسين لوبين.وفي العهد البائد ظهر له احفاد كثر.كانوا يختلسون مال الدولة.ثم يسعون للتحلل منه.بارجاع رأس المال المختلس.والاحتفاظ بالارباح والفوائد.باعتبار ان المختلس تعب وكد وكدح على تنمية المال المختلس!!

(8)

وجدنا الشاعر (دعك من اسمه)عندما لدغته عقرب(أظنها ناشطة سياسية) طوالي جر نفس وجر الكرسي وجر الورقة والقلم وقال فيها (حب الاذية من طباع العقرب)الحمد لله أن جدي لم يحضر زمن الحزب البائد حزب المؤتمر الوطني.وكيف انه لم يزل يمارس الاذية (ولو باللسان)على الثورة المباركة وعلى الثوار.ولو حضر جدى هذا الزمان لقال.بضمير خال من الغرض والمرض(حب الاذية من طباع الثورة المضادة)

(9)

زمان كان تأتي الكلمة ثم يضعون لها اللحن.ثم تقام لها الورش اللحنية.ثم بعد إكتمال العمل

الغنائي.يذبحون لها الكرامة.واليوم تدهورت الاغنية السودانية تحديدا.وفي باقي الدول العربية على وجه العموم.فصاروا يضعون اللحن اولا.ثم يركبون له(أي كلام والسلام) لتصبح بين ليلة وضحاها.اغنية يسير بها الشبان.وبالله مثل (بحبك ياحمار)هل هذه أغنية ام شتيمة؟

(10)

في كثير من الدول الاوربية.نجد الكلب ينظر نظرة متفائلة الى مستقبله المشرق.وماسيجده فيه من وظيفة وماكل ومشرب وعلاج ونزهة وفسحة وحرية وديمقراطية.ولا أريد ان اقول ياليتنى كنت(….باوربا)ولكني اقول ياليت حكام دول العالم الثالث ترى كيف تعامل دول أوروبا كلابها قبل شعوبها؟