المهدي: هناك خمسة تحديات جسيمة تواجه الحكومة الانتقالية وبرنامج قحت الإسعافي ضعيف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقع زعيم حزب الأمة، الامام الصادق المهدي، أن يواجه النظام الانتقالي خمسة تحديات جسيمة، قد تدخله إلى طريق مسدود، واصفاً مشروع البرنامج الانتقالي الإسعافي لحكومة عبدالله حمدوك بالضعيف. وقال المهدي خلال خطبة الجمعة التي ألقاها حول الراهن الوطني والمستقبل الواعد، بمسجد الهجرة بمدينة أم درمان إن النظام الانتقالي سوف يواجه خمسة تحديات جسيمة، تتمثل في عثرات موضوعية بسبب الحالة الاقتصادية، وغير موضوعية بسبب مناورات السلام، وتدخلات خارجية انتهازية (لم يحدد مصدرها)، ومؤامرات السدنة (النظام السابق) بهدف الردة السياسية، واختلالات قوى الحرية والتغيير. وأضاف: (ندرك أن المناورات حول السلام، ومؤامرات السدنة والتدخلات الخارجية الانتهازية، والصعوبات الموضوعية قد تدخل النظام الانتقالي في طريق مسدود). وحذّر من أن تستغل ما سماها ذهنية بعض الفئات المؤدلجة بلا سند شعبي حقيقي، وذهنية بعض السدنة الانسداد إذا حدث للتآمر الانقلابي. إلا أن المهدي استدرك بالقول إن الشعب السوداني بعد التجارب الظالمة الفاشلة مصفح ضد الدكتاتورية. وقال المهدي: (أما نحن وحلفاء الخير (لم يحددهم) فسوف نواجه الانسداد إذا وقع بالعمل من أجل الاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات العامة الحرة، ومعنا لطف العناية ووعي الشعب، ومنظومة حقوق الإنسان الدولية). واعتبر زعيم حزب الأمة أن مشروع البرنامج الانتقالي الإسعافي الذي تعده لجنة من قوى الحرية والتغيير، ضعيف، رغم المعلومات الجيدة في بعض محاوره. وأشار إلى أن مجلس التنسيق بحزب الأمة كون لجنة للمساهمة في إصدار برنامج أفضل. وأكد المهدي أن هنالك أهداف عليا سوف يعمل على تحقيقها، مضيفاً: قدمنا مصفوفة لإنجاح النظام الانتقالي عبارة عن تحليل لكل المسائل التي تواجه النظام. وأوضح أن تلك الأهداف تشمل العمل من أجل إنهاء تصنيف السودان راعياً للإرهاب، وإعفاء الدين الخارجي (البالغ أكثر من 45 مليار دولار)، وضم السودان للمحكمة الجنائية الدولية.