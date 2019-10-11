تفاصيل جديدة حول محاولة هروب القيادي بحزب المخلوع عبد الرحمن الخضر

عقب إلقاء القبض على والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر في معبر أرقين الحدودي في محاولة للهرب إلى جمهورية مصر العربية بواسطة عربتين مرتدياً جلابية وسديري وملتحفاً بشال ولابس كولة في العنق تم الاشتباه فيه والقبض عليه وترحيله إلى مدينة دنقلا ومنها إلى سجن كوبر.

وكان القيادي بحزب المؤتمر الوطني، عبدالرحمن الخضر متخفياً داخل منزل بمنطقة العمارات، وقد أشاع خبر هروبه إلى خارج البلاد قبل فترة طويلة، وذلك لتجنب البحث عنه بواسطة الأجهزة الأمنية، وكانت خطة الهروب الأولى إلى سواكن إلا أن الخطة تم تعديلها ليتم تهريبه عبر المنفذ الحدودي عن طريق الشمال، إلا أن الأجهزة الأمنية أبطلت خطة الهروب عندما اشتبهت القوى العسكرية حول هويته رغم محاولته إخفاء معالم وجهه بواسطة (شال).

وأوضحت مصادر أن الخضر اتفق مع احد ضباط الشرطة بمعبر ارقين يحمل رتبه ملازم بتمريره عبر المعبر، إلى أن يصل دولة مصر وبعدها يستطيع الهروب لأي دولة أخرى.

وأضاف المصدر أن احد أفراد جهاز المخابرات العامة سمع الضابط يتحدث إلى أفراد الشرطة، فسارع الفرد بتبليغ الضابط الذي يتبع للمعبر ويحمل رتبة رائد.

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و قال المصدر أن الضابط كان يراقب الخضر، إلى أن وصل البوابة النهائية قبل وصول الحدود المصرية، وأوقفه هنالك واستلم منه جواز سفره.

وشدد على أن الأمر احدث ربكة بالمعبر وحدثت مشادة كلامية بين ضابط جهاز المخابرات وضابط الشرطة الذي اتفق مع الخضر مسبقا ليقوم بتهريبه، إلا أن ضابط الجهاز بدوره اتصل على إداراته بولاية الخرطوم، التي أمرت بترحيل الخضر إلى الخرطوم، وفي ذات اليوم أودع الرجل في سجن دنقلا ليتم ترحيله في صباح اليوم التالي إلى الخرطوم.

المعروف أن عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم السابق يواجه اتهامات في أراضي الخرطوم، وكان الملازم شرطة غسان قد لقى مصرعه في حادث حركة وهو مسؤول التشريفة في مكتب عبد الرحمن الخضر، وسوف يمثل الخضر أمام النيابة الأسبوع المقبل.