الحزب الجمهوري يطالب بمنع نقل الصلاة بـ”الميكرفون” وتوحيد الاذان

طالب الحزب الجمهوري بمنع نقل الصلاة بـ”الميكرفون” وتوحيد الاذان في كل مساجد البلاد .

وقدم الحزب امس مذكرة لوزير الشؤون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح مقترحا يؤكد ان وزارة الشؤون الدينية وزارة لكل أهل الاديان وليست وزارة لرعاية الشؤون الدينية للمسلمين ولاتقف مع فرقة اسلامية ضد اخرى .

ووفقًا للمذكرة انه لاينبغي التسامح مع صدور خطاب الكراهية الدينية من منابر المساجد لجهة ان المجتمع الدولي يراقب مايجري فيها ويتخذ مواقفه من الحكومة بناء على تساهلة مع خطاب التطرف والكراهية الدينية .

وقدم الحزب مقترحا ان يؤذن المؤذنون في وقت واحد الى جانب منع نقل الصلاة بالميكرفون أعلى المئذنة على ان يجري نقلها للمصليين بالميكرفون الداخلي