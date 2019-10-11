ضبط شبكات سرقات ليلية وتزوير عملة بكسلا

(سونا) تمكنت إدارة مباحث كسلا وفرع التحقيقات من فك طلاسم السرقات المختلفة التي روعت مواطني كسلا وضبطت أخطر أربعة تشكيلات عصابية. ذلك عقب موجة السرقات التي اجتاحت مدينة كسلا مؤخرا وروعت أهالي المدنية من خلال جرائم كسر المحال التجارية والصيدليات وتهشيم زجاج العربات وظهور تشكيل عصابي يعمل علي تزيف طباعة العملة السودانية من الفئات الكبيرة وترويجها. وتم تدوين عدد من البلاغات ضد 28 متهما سجلوا اعترافات قضائية ومثلوا الجرائم وأبرزها عصابة تزييف العملة حيث تم ضبط 193ألف جنيه من فئتي (500و200) بجانب ماكنات وأدوات التزييف بالقضارف والخرطوم.

وقال والي كسلا اللواء محمود همد لدى وقوفه على المضبوطات برئاسة مباحث الولاية بحضور مدير شرطة الولاية اللواء، عثمان ونائبه العميد عثمان عيد: “إننا نشهد انجازا كبيرا لشرطة الولاية متمثلة في إدارة المباحث من ضبط عصابات أهمها عصابة تزييف العملات والسرقات المتكررة في المحال التجارية وكسر زجاج العربات وسرقة الماشية تلك الحوادث أرقت أهل كسلا، وثمن دور المباحث وافرادها من الإدارات العريقة والعمل باحترافية، ودعا همد رجال المال بإيداع أموالهم بالبنوك خاصة بعد الانفراج الواضح في مجال السيولة وقال إن ما قامت به الشرطة بيان بالعمل ويؤكد قدرتها على الوقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسة معلنا تحفيز القوة لتحقيق المزيد من الإنجاز.

ومن جانبه أعرب مدير شرطة الولاية اللواء شرطة عثمان فضيل عن تقديره الإنجازات المتتالية للشرطة في حماية المواطن والاقتصاد وأكد جاهزية الشرطة لردع المجرمين ولاستتباب الأمن، وثمن جهود إدارة المباحث وأكد أن الشرطة وضعت ترتيبات متكاملة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمنع السرقات. وتعود تفاصيل إنجاز المباحث أنه بقيادة العقيد شرطة أبو عبيدة عبد الله مدير مباحث الولاية وبناء على معلومات توافرت للإدارة عن وجود عصابات تعمل على تزييف العملة وقامت الإدارة بتشكيل فريق مكون من النقيب شرطة وكيل احمد حامد والنقيب انور والملازمين شكور حسن فكي وآدم عيسى والمساعدين شرطة آدم ابو سونكي وحجر لرصد ومتابعة تحركات عصابة التزييف وتم إلقاء القبض على اثنين بكسلا وآخر بالقضارف وثلاثة بالعاصمة حيث ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية وأدوات ومعدات طباعة وتزييف العملة، فيما ضبطت عصابة سرقات المحال التجارية والصيدلات والتي استخدم فيها الجناة الليزر لفتح الاقفال.

كما تم ضبط عصابة تهشيم زجاج العربات وسرقتها، وضبط عصابة سرقة المواشي.

وكشفت المصادر أن أحد المتهمين قام بالإعداد لإجراء مراسم زواجه حيث دفع مهرا وقدره 300مليون بجانب شراء غرفة نوم كاملة ، فيما قام متهم آخر بدفع دية زميله والبالغة قدرها 350مليون وقدرت جملة المسروقات بأكثر من 4مليارات جنيه سوداني.