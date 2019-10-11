تفقد وزير الصحة الاتحادي د. اكرم علي التوم مستشفى ود النيل بمحلية أبو حجار بحسب (سونا) ووقف على غرفة العزل. واستمع إلى المدير الطبي والكوادر العاملة بالمستشفى مستمعاً إلى نواقص المستشفي واعداً بحلها. كما التقي الوزير بلجان المقاومة والحرية والتغيير بمنطقة ود النيل مشيداً بجهودهم في مكاافحة الكوليرا والاسهام في حملات إصحاح البيئة. Advertisements وأكد وزير الصحة بولاية سنار إن الولاية خلت تماماً من حالات الإصابة بمرض الكوليرا مشيراً إلى أن جميع الحالات التي وصلت إلى المشافي قد شفيت تماماً ولثلاث أيام مضت لم يبلغ عن اي حالة وأن غرف العزل قد خلت من أي إصابة جديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: سنار خالية من الكوليرا وجميع الحالات شفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.