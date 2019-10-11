الارصاد: أمطار غزيرة في ثلاثة ولايات ومتوسطة بالخرطوم

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي بحسب (سونا) عن حالة الطقس وموقف الأمطار خلال الـ 48 ساعة القادمة هطول أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة بعدد من ولايات البلاد بدء من ظهيرة اليوم.
وتوقعت الوحدة هطول أمطار غزيرة اليوم بولايات سنار، النيل الازرق والنيل الأبيض ومتوسطة اليوم بولايات ، الخرطوم ، كسلا ، القضارف ، الجزيرة .
وأشارت الوحدة الى إحتمال هطول امطار خفيفية بولايات ، البحر الاحمر، الشمالية، نهر النيل، كسلا، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى
وتوقع التقرير هطول امطار يوم غد السبت بولايات الخرطوم، كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق وكردفان الكبرى ودارفور الكبرى.
واشارت الوحدة الى ان الفاصل المداري اليوم يمر شمال كسلا ماراً بكريمة وشمال الفاشر والجنينة، ومن المتوقع ان يحافظ على موقعه خلال الـ48 ساعة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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