الوفد السوداني أول المهنئين لـ”آبي أحمد” لفوزه بنوبل

هنأ الوفد السوداني برئاسة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بفوزه بجائزة نوبل للسلام لعام 2019م .

ومنحت الجائزة لأبي تقديراً لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصاً لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا. وكذلك لاسهامه في حل الأزمة السياسية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير.

Advertisements

ويعتبر الوفد السوداني بحسب (سونا) أول المهنئين، لأن الخبر أبلغ به وهو في الاجتماع الوزاري المشترك مع الوفد السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)