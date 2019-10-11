تجمع لمؤيدي إمام سوداني يعارض كرة القدم النسائية

شارك العشرات “الجمعة” في تجمع مؤيد لإمام سوداني متشدد انتقد وزيرة الرياضة الجديدة لدعمها أول دوري لكرة القدم النسائية في البلاد.

وانطلق أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان في 30 سبتمبر بمباراة بين فريقين في الخرطوم حضرتها وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام ومئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.

وقالت عصام حينها “نحن في الوزارة سنعطي اهتماماً خاصاً للرياضة النسوية عموماً وكرة القدم بصورة أخص”، وتابعت أنّ “هذا يوم تاريخي ليس للرياضة فحسب ولكن للسودان ككل”.

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لكنّ الإمام السوداني عبد الحي يوسف، المعروف بخطبه المنتقدة ودعمه الرئيس المعزول عمر البشير، أدعى أنّ الإسلام يحرم الكرة النسائية ووجه انتقادات لاذعة للوزيرة عصام لدعمها الأمر.

وتجمع أنصار يوسف خارج مسجده بحي جبرة جنوب الخرطوم مرددين هتافات داعمة، بحسب وكالة فرانس برس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)