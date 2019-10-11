المرصد: ارتفاع حصيلة قتلى قسد إلى 100 جراء العملية التركية

أعلن المرصد السوري، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة قتلى قوات سوريا الديمقراطية جراء العملية التركية إلى 100. وكانت قد أعلن المرصد عن سيطرة القوات التركية على بلدة رأس العين في شمال شرق سوريا.

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