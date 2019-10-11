بلماضي يمتدح سليماني بعد التعادل مع الكونجو الديمقراطية

كال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم المديح لمهاجمه إسلام سليماني لاعب موناكو الفرنسي عقب التعادل 1-1 وديا مع الكونجو الديمقراطية أمس الخميس.

وافتتح سليماني (31 عاما)، المنضم إلى موناكو من ليستر سيتي على سبيل الإعارة، التسجيل لأصحاب الأرض بعد ست دقائق لكن سيدريك باكامبو أدرك التعادل للكونجو الديمقراطية في الدقيقة 26.

وقال بلماضي "سليماني يعمل من أجل الفريق وبعقليته سيحطم الرقم القياسي لعبد الحفيظ تاسفاوت (هداف المنتخب على مر العصور).

ويحتل سليماني المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب الجزائري بعد تاسفاوت الذي دافع عن ألوان الجزائر بين 1990 و2002.

وسبق لسليماني اللعب في صفوف فريقي شبيبة الشراقة وشباب بلوزداد في الجزائر قبل أن يخطف الأنظار في أوروبا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وانتقد بلماضي، الذي قاد الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الافريقية في مصر هذا العام بعد الفوز 1-صفر على السنغال في المباراة النهائية، أداء بعض لاعبيه لكنه رفض أن يحددهم بالاسم.

وقال في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة "كنت أنتظر أداء أفضل من بعض الاسماء لكنني لن أذكرهم بالاسم".

وأشرك بلماضي، الذي تولى تدريب الجزائر في أغسطس 2018، بعض اللاعبين الاحتياطيين منذ البداية إذ منح الفرصة للحارس عز الدين دوخة وإلياس حساني وزين الدين فرحات.

وبعد أداء متواضع لجأ بلماضي إلى الثلاثي رياض محرز ويوسف عطال ويوسف بلايلي لكن التغييرات لم تأت بجديد.

وأضاف بلماضي "كانت تنقصنا السرعة في الأداء ومباراة كولومبيا ستكون اختبارا حقيقيا لنا".

وستلعب الجزائر ضد كولومبيا يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ليل الفرنسية.

وتستهل الجزائر مشوارها في تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 الشهر المقبل بمواجهة زامبيا في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا بوتسوانا وزيمبابوي.