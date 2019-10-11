فان مارفيك: سنواصل العمل لتقديم أداء أفضل أمام تايلاند

شدد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات على أهمية مواصلة العمل والاجتهاد حتى يقدم الفريق أداء أفضل خلال مواجهة تايلاند المقبلة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتتصدر الإمارات المجموعة السابعة بست نقاط من مباراتين، متفوقة بنقطتين عن تايلاند وفيتنام وثلاث عن ماليزيا بينما تتذيل إندونيسيا المجموعة بدون نقاط من ثلاث مباريات.

وتستضيف تايلاند المنتخب الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في مباراتها الثالثة بالتصفيات.

وقال فان مارفيك لموقع الاتحاد الإماراتي على الإنترنت اليوم الجمعة "ينبغي مواصلة العمل والاجتهاد أكثر ليقدم المنتخب أداء أفضل في المواجهة المقبلة أمام تايلاند في الجولة الثالثة".

"الجهاز الفني حرص على علاج بعض السلبيات التي صاحبت الأداء في المباراتين السابقتين وتعزيز الإيجابيات حتى يظهر الفريق بصورة مشرفة ويحقق نتيجة إيجابية".

وأبدى مدرب السعودية السابق رضاءه التام عن أداء اللاعبين أمام إندونيسيا قائلا "نفذ اللاعبون جزءا كبيرا مما طلبه منهم الجهاز الفني وتميزوا بانضباط كبير طوال المباراة".

وسجل علي مبخوت، الذي بات الهداف التاريخي للإمارات، ثلاثية في الفوز 5-صفر على إندونيسيا في دبي أمس الخميس ضمن الجولة الثانية.

وكشف فان مارفيك عن أن المنتخب سيطر على المباراة، ونجح في صناعة عدد كبير من الفرص خاصة في الشوط الثاني الذي شهد أفضلية واضحة للفريق.

وأضاف "حرصنا على إشراك عدد من اللاعبين الشبان أمام إندونيسيا وقدموا أداء متميزا وساعدهم على ذلك جودة أرضية الملعب بعد المعاناة من سوء الأرضية في مباراة ماليزيا الأخيرة".

"كما أنني ممتن للاعبين الكبار الذين يسهمون بقدر وافر في النتائج الجيدة للمنتخب. نعمل حاليا على محورين من أجل بناء فريق للمستقبل بالدفع باللاعبين الشبان وإتاحة الفرصة لهم.

"كذلك نعمل على تحقيق الانتصارات التي نحتاج فيها لعناصر الخبرة. تشكيلتنا تمزج بين الشباب والخبرة وهذا أمر مطلوب بشدة في كل فريق".

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقا) إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث من تصفيات كأس العالم.