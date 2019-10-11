"Xiaomi" تكتسح سوق الهواتف الرخيصة من جديد

قررت "Xiaomi" اكتساح سوق الهواتف الزهيدة والمتوسطة الثمن بهاتف Redmi 8 المميز. ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق ومتين من البلاستيك، محمي من الماء والغبار وفق معايير "ip68" العالمية. ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية الأخرى لهذا الجهاز: - شاشة "IPS LCD" بمقاس 6.22 بوصة، بدقة عرض 1520750 بيكسل. - معالج "snapdragon 439" ثماني النوى. - ذاكرة وصول عشوائي 43 جيجابايت. - ذاكرة تخزين داخلية 6432 جيجابايت. - بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (18 واطا). Advertisements - كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة 12+2 ميجابيكسل. - ماسح لبصمات الأصابع. - منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات. - نظام تشغيل "أندرويد-9". - الوزن: 181 ج. ويبلغ سعر نسخة هذا الهاتف المزودة بذواكر 332 جيجابايت 112 دولارا فقط، أما النسخة التي أتت بذواكر 464 جيجابايت فسعرها 126 دولارا، ونسخة 464 جيجابايت سعرها 181 دولارا.

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