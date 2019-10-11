أغرب الهواتف الذكية من Essential

واحدة من أبرز مميزات عالم أندرويد هي خروجها عن المألوف في تصماميم الهواتف الذكية، ومنذ فترة قصيرة بدأ هذا التوجه بالاختفاء، والآن تعود الغرابة والإثارة في هاتف شركة Essential الأمريكية المقبل.

نشر مؤسس شركة Essential أندي روبن مقطعا تشويقيا للهاتف المقبل، حيث ظهر الجهاز بتصميم مثير ومختلف تماما عن الهواتف الذكية الأخرى.

وأوضحت الصور المنشورة أن الهاتف سيأتي بتصميم طويل مع أبعاد أطول للشاشة، وهناك واجهة مستخدم جديدة بالكامل تظهر في الشاشة.

من المفترض أن يعمل هاتف Essential بنظام أندرويد، لكن روبن لم يفصح أي شيء حول نظام التشغيل المختلف في الصور، لذلك هناك فرصة أن يعمل الهاتف بنظام مختلف.

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وهناك عيب كبير في الكاميرا، حيث يبدو أنها تحتوي فقط على مستشعر واحد فقط في الخلف، ومستشعر لبصمة الإصبع، مع وجود كاميرا أمامية بداخل نتوء.

على الرغم من طول الهاتف إلا أنه يبدو صغيرا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى والتي تأتي بأحجام أكبر بكثير.

لم يكشف روبن تفاصيل أخرى حول الهاتف، ومن المتوقع أن تظهر تسريبات جديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن عشاق الهواتف الذكية أصبحوا متشوقين لمعرفة المزيد حول الجهاز.

