عرض تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس فى معرض "بى. تى"

قال مسئول كبير، اليوم الجمعة، إن معرض بي.تي، الحدث الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في آسيا، سوف يسلط الضوء على تطبيقات وسيناريوهات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس الجديدة في مجالات الفيديو فائق الدقة وإنترنت المركبات والمدن الذكية والألعاب التفاعلية.

وقال ون كو، المسئول في مجال المعلومات والاتصالات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي: إن المعرض المقرر عقده في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر في بكين، سوف يعرض آخر الإنجازات التي تحققت في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس.

وسوف تغطي مساحة المعرض الكلية نحو 40 ألف متر مربع، وفقًا لما ذكره ون.

وكانت الصين قد وافقت رسميًا في يونيو 2019 على الاستخدام التجاري لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، مما يمثل بداية حقبة جديدة ذكية، حيث إن تطبيق التقنية اللا سلكية فائقة السرعة يساعد على توصيل المزيد من الأشياء والخدمات واللاعبين في السوق.