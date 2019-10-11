السياحة تصبح مفتاحًا لتخفيف الفقر في الصين

وتم تشغيل حوالي 80 مليون شخص أي 10.3 % من السكان العاملين، بفضل صناعة السياحة المزدهرة، وفقا للتقرير الصادر عن التحالف العالمي للسياحة وأكاديمية السياحة الصينية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن التقرير أن السياحة تعتبر أهم صناعة تساعد الناس على التخلص من الفقر، خاصة في المقاطعات الوسطى والغربية.
وقال لي جين تساو نائب وزير الثقافة والسياحة، إن حوالي 4800 شخص في 101 قرية فقيرة (تتم مراقبتها بواسطة قاعدة بيانات وطنية عن السياحة الريفية) في جميع أنحاء البلاد قد تخلصوا من الفقر من خلال المشاركة بنشاط في السياحة الريفية، وهو ما يمثل 30.4 % من الذين تخلصوا من الفقر"، مضيفا: أن أعمال تخفيف الفقر التي تحركها السياحة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.
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