اختيار رأس الخيمة الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية عام 2020

اعتمد وزراء السياحة الخليجيون اليوم الجمعة، مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات عاصمة للسياحة الخليجية عام 2020.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي.

وأقر الوزراء خلال الاجتماع توصية اجتماع وكلاء السياحة، الذي عقد الأربعاء، باعتماد مدينة رأس الخيمة كعاصمة للسياحة الخليجية عام 2020.

واعتمد الوزراء تعميم المعايير المقترحة في تصور مقدم من البحرين حول كيفية اختيار المدينة عاصمة السياحة الخليجية ليتم تدارسها وإعداد تصور نهائي للمعايير لاعتماده في الاجتماع القادم.

كما أقروا تسهيل وتشجيع السياحة البينية من خلال تخفيض تكاليف تذاكر السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

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وبحسب بيان رسمي لوزارة السياحة العمانية: اعتمد وزراء السياحة الخليجيون توصية تنظيم معرض سنوي للحرف والصناعات اليدوية.

كما اعتمد الوزراء إنشاء برنامج للمبادرات والفعاليات، التي تعزز الانتماء والمواطنة بعنوان: "عيش الخليج" المقدم من السعودية كأحد برامج العمل المشترك، وتم تكليف فريق عمل الرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك بوضع خطة عمل تنفيذية للبرنامج.

وأكد وزير السياحة العماني في كلمته الافتتاحية أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه النهوض بالقطاع السياحي في منطقة الخليج العربي، مضيفا أن العمل الجماعي المشترك سيعمل على تجاوز كل التحديات لكي يكون هذا القطاع إحدي الركائز الداعمة لاقتصادات دول مجلس التعاون الوطنية ومساهما كبيرا في الدخل القومي لدول المنطقة.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني: إن قادة دول المجلس أولو اهتماما ملموسا بقطاع السياحة نظرا لأهميته وقدرته على توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، متابعا: أن القادة أكدوا على ضرورة الاهتمام بالمرافق والمنشآت السياحية والمعالم التراثية والحضارية وفتح أبواب السياحة الخليجية أمام الراغبين في التعرف على المنطقة وحضارتها وتراثها ومقوماتها.