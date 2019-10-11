ووصفت "يوروبول" العملية التي جرت في الفترة بين 16 و20 سبتمبر وفي يوم 25 من نفس الشهر، بأنها "صفعة قوية لسوق المخدرات الأوروبي"، بحسب بيان صادر على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وطالت العلمية 16 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وأسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص، بحسب البيان. وتعرفت السلطات على أكثر من 50 ضحية محتملة للاتجار في البشر خلال حملة التمشيط.
وشملت المخدرات المضبوطة 1300 كيلوجرام من الكوكايين و1100 من نباتات القنب ونحو 20 ألف من حبوب الاكستاسي (عقار النشوة) وعشرة كيلوجرامات من الأمفيتامين وستة كيلوجرامات من عقار "ام دي ام ايه".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأوروبية تضبط مخدرات بقيمة 85 مليون يورو في 6 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.