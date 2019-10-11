الشرطة الأوروبية تضبط مخدرات بقيمة 85 مليون يورو في 6 أيام

ضبطت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم الجمعة، كميات من المخدرات غير القانونية تقدر قيمتها بـ85 مليون يورو (94 مليون دولار) في عملية تمشيط استمرت ستة أيام، الشهر الماضي في أكثر من 12 دولة.

ووصفت "يوروبول" العملية التي جرت في الفترة بين 16 و20 سبتمبر وفي يوم 25 من نفس الشهر، بأنها "صفعة قوية لسوق المخدرات الأوروبي"، بحسب بيان صادر على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وطالت العلمية 16 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وأسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص، بحسب البيان. وتعرفت السلطات على أكثر من 50 ضحية محتملة للاتجار في البشر خلال حملة التمشيط.

وشملت المخدرات المضبوطة 1300 كيلوجرام من الكوكايين و1100 من نباتات القنب ونحو 20 ألف من حبوب الاكستاسي (عقار النشوة) وعشرة كيلوجرامات من الأمفيتامين وستة كيلوجرامات من عقار "ام دي ام ايه".