إلغاء أكثر من 1600 رحلة طيران في اليابان جراء إعصار قوي

من المقرر أن تلغي شركات الطيران في اليابان أكثر من 1600 رحلة طيران داخلية حتى الساعة 5 عصر يوم السبت، بسبب مرور إعصار قوي. وستلغي شركة خطوط طيران اليابان 540 رحلة في أرجاء البلاد تتضمن معظم رحلاتها من وإلى مطاري هانيدا وناريتا. وستلغي شركة أول نيبون إيرويز 558 رحلة تتضمن جميع رحلاتها من وإلى مطاري هانيدا وناريتا. كما ستلغي شركة خطوط طيران اليابان 92 رحلة دولية متجهة بشكل رئيسي من وإلى مطارات هانيدا وناريتا وتشوبو وكانساي.

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