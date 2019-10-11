“البرهان” يتلقى دعوة من سلفاكير لحضور “مفاوضات جوبا”

تلقى رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لحضور مراسم افتتاح جلسات مفاوضات السلام بين الخرطوم والحركات المسلحة، بجوبا، الإثنين المقبل.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لرئاسة مجلس السيادة، بحسب (الأناضول). ولم يوضح البيان رد فعل البرهان تجاه الدعوة.

والخميس، أعلنت جوبا اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، المقررة الإثنين.

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وقال توت قلواك، مسؤول ملف مفاوضات السلام السودانية في تصريحات للصحفيين إنه تسلم قوائم أسماء الوفود المشاركة في المفاوضات من الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى وصولهم لجوبا خلال اليومين المقبلين. وأشار إلى أن حكومة جوبا أرسلت خطابات لرؤساء الدول المجاورة للسودان ورؤساء “إيغاد” (منظمة دول شرقي إفريقيا)، لحضور الجلسة الافتتاحية.

وذكر قلواك، أن المحادثات سيشارك فيها كل من: وفد الحكومة السودانية، والجبهة الثورية، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة الفريق عبد العزيز آدم الحلو. كما كشف عن توجيه دعوة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور للمشاركة في المفاوضات، دون تحديد موقفها من المشاركة.

وأوضح أن “المفاوضات تجد دعمًا ومساندة إقليمية ودولية، وستشارك فيها السعودية والإمارات إلى جانب دول الجوار السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)