الصادق المهدي: (5) تحديثات قد تدخل النظام الانتقالي لـ”طريق مسدود”

التاريخ: 11-أكتوبر-2019 فى : أخبار 154 مشاهدة توقع زعيم حزب “الأمة” السوداني المعارض، الصادق المهدي، أن يواجه النظام الانتقالي خمسة تحديات “جسيمة”، قد تدخله إلى “طريق مسدود”، واصفاً مشروع البرنامج الانتقالي الإسعافي لحكومة عبدالله حمدوك بـ”الضعيف”. Advertisements جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها المهدي حول “الراهن الوطني والمستقبل الواعد”، بمسجد “الهجرة” بمدينة أم درمان معقل أنصاره بالعاصمة الخرطوم، بحسب “الأناضول”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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