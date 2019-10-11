الإيقاد تدرب إعلاميين حول التبادل الأخباري بين دولها

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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بدأت منظمة الإيقاد تدريبات مكثفة لجموعة مختارة من الإعلاميين والفنيين بمن في ذلك منسوبون لوكالة السودان للأنباء والتلفزيون والإذاعة السودانية بغرض التبادل الأخباري و توفير المعلومات بين دول المنطقة وإتاحتها للدول الأعضاء من مصادرها الأولى عوضا عن الاعتماد على مصادر خارجية.
فقد انطلقت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبي بحسب (سونا)، الورشة التدريبية المختصة بتدشين منصة الإيقاد الرقمية (IGAD Digital Platform) وهي جسم إعلامي تنسيقي يستقبل الأخبار والصور والفيديوهات من كل دولة عضو ويجعلها متاحة لكافة الدول الأعضاء للاستفادة منها واستخدامها في كافة أجهزة الدولة العضو.
ويشارك في هذه الورشة مبعوثون من الدول المنضمة تحت منظمة الإيقاد وهي السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا ويوغندا والصومال وجيبوتي بالإضافة إلى ممثلي سكرتارية الإيقاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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