عبد الله حمدوك: مؤتمر رجال الأعمال وضع الأسس المتينة للشراكة

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ان مؤتمر رجال الأعمال السوداني الإثيوبي الذي استضافته أديس أبابا مؤخراً وضع الأسس المتينة للشراكة الاقتصادية َوالتجارية بين البلدين.

وأضاف حمدوك في كلمته أمام الاحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح القصر الوطني بحسب (سونا) ان السودان يدعم هذه الشراكة لخلق فرص الاستثمار والأعمال للشباب.

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واكد حمدوك في كلمته ان الوقت قد حان لتسخير علاقاتنا السياسية والدبلوماسية المتطَََورة لتعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين، واشاد باثيوبيا وقال ان إثيوبيا والاتحاد الافريقي لعبا دَوراً محورياً في اقناع الفعاليات السياسية المختلفة للاتفاق حول الانتقال الديمقراطي في بلادنا.

وأكد حمدوك ان إثيوبيا ظلت عامل استقرار في الإقليم حيث تشارك بقواتها في جميع عمليات السلام.

وتابع: ان السودان يتطلع للعمل مع إثيوبيا والدول الأخرى لنقل الإقليم من مرحلة الفرقة والصراعات والنزاعات الي مرحلة السلام. والاذدهار والتكامل الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء قد عبر عن شكره وشكر الشعب السوداني للدعوة الكريمة للمشاركة في افتتاح هذا الصرح وقال إن هذا الصرح يشير إلي التضحيات والاستفادة من الموارد الوطنية وتسخيرها لدعم الاقتصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)