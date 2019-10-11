والي شمال كردفان يثمن زيارة الوفد الاتحادي للولاية

أكد اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي شمال كردفان المكلف أن زيارة الوفد الاتحادي للولاية برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ووزيري الحكم الاتحادي و الزراعه والغابات ووكيل وزارة الثروة الحيوانية ونائب المدير العام لقوات الشرطة كانت ناجحة وحققت اهدافها.

وقال الوالي في تصريح بحسب (سونا) إن الزيارة ستعمل على مضاعفة وتيرة العمل بالولاية خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن لقاء وزير الحكم الاتحادي بالمدراء العامين للوزارات والمدراء التنفيذيين بالمحليات للولاية ووقوفه على الأداء العام للمؤسسات الحكم الولائي والمحلي سيعزز الأداء و مطلوبات المرحلة المقبلة.

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وأوضح ان وزير الزراعة و الغابات ووكيل وزارة الثروة الحيوانية عقد اجتماعا مع إدارات وزارة الانتاج والمواردالاقتصادية وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بالعملية الزراعية المختلفة وكيفية إدارة الجمعيات الزراعية بالولاية وذلك لزيادة الانتاج والإنتاجية بجانب الاهتمام بالثورة الحيوانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)