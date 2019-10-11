“حمدوك” يدعو للتوسع في التجارة بين دول الإيقاد

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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دعا رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك دول الايقاد للعمل على التوسع في التجارة بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية وتقوية العلاقات في مجال الاستثمار والتجارة. جاء ذلك في كلمته في الاجتماع الوزارى المشترك الذى انعقد اليوم بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وأكد رئيس الوزراء اهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة وكافة المجالات.
واشارحمدوك فى كلمته إلى ان العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوداني. وفيما يتعلق بسد النهضة قال ان المشكلة يمكن حلها بالطرق الفنية وتفعيل اللجان مؤكدا ان الطرق الفنية ستسفر عنها أفضل الحلول.
وجدد حمدوك اشادته بالدور الإثيوبي في اقناع كل الفعاليات السياسية السودانية المختلفة بالانتقال الديمقراطي.
وبحسب (سونا) فإن وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة من الجانب السوداني ونظرائهم من الجانب الاثيوبي قد شاركوا فى الاجتماع الوزاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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