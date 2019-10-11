اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

“حمدوك” يدعو للتوسع في التجارة بين دول الإيقاد

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-أكتوبر-2019

6 مشاهدة

“حمدوك” يدعو للتوسع في التجارة بين دول الإيقاد

دعا رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك دول الايقاد للعمل على التوسع في التجارة بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية وتقوية العلاقات في مجال الاستثمار والتجارة. جاء ذلك في كلمته في الاجتماع الوزارى المشترك الذى انعقد اليوم بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وأكد رئيس الوزراء اهمية  التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة وكافة المجالات.

 

واشارحمدوك فى كلمته إلى ان العقوبات الاقتصادية  أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوداني. وفيما يتعلق بسد النهضة قال ان المشكلة يمكن حلها بالطرق الفنية وتفعيل اللجان مؤكدا ان الطرق الفنية ستسفر عنها أفضل الحلول.

Advertisements

 

 

وجدد حمدوك  اشادته بالدور الإثيوبي في اقناع كل الفعاليات السياسية السودانية المختلفة بالانتقال الديمقراطي.
وبحسب (سونا) فإن وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة من الجانب السوداني ونظرائهم من الجانب الاثيوبي  قد شاركوا فى الاجتماع الوزاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “حمدوك” يدعو للتوسع في التجارة بين دول الإيقاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا